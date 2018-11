Ruhig werden und nachdenken

Kurz vor der Adventszeit, die für so viele Menschen eher hektisch verläuft, gibt es in Dörfles-Esbach noch einmal eine Atempause zum Innehalten. Um die "Kunst, warten zu können" geht es in dem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Mit der musikalischen Unterstützung von Taizé Voyage macht sich Pfarrerin Gabriele Töpfer einige Gedanken dazu. Taizé Voyage gestaltet Lieder aus Taizé zum Mitsingen oder auch Zuhören. Im Anschluss ist bei einer Tasse Tee Zeit zum Gespräch. red