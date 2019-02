Ruhig, aber sehr effektiv

"Ruhig und trotzdem sehr effektiv" - so fasste Vorsitzender Volker Täuber das vergangene Jahr beim SSV Kasendorf zusammen. Einstimmig beschlossen wurde in der Hauptversammlung eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge.

Volker Täuber und Fußballabteilungsleiter Claus Deller gingen näher auf das Vereinsgeschehen ein. Sie erinnerten daran, wie knapp die erste Mannschaft die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg verpasst hatte.

Ein Tor im letzten Spiel habe gefehlt, dennoch sei man stolz auf die Leistungen. Das Trainergespann um Christoph Wächter und Timo Jahrsdörfer habe eine Truppe geformt, die sehr spiel- und kampfstark agiere. Die aktuelle Platzierung bestätig den Erfolg.

Auch in der zweiten Mannschaft, so Spielleiter André Wondra, herrsche nach anfänglichen Schwierigkeiten nun Konstanz. Mit dem neuen Trainer Mario Mühmel rangiere man im Mittelfeld der Tabelle.

Außerhalb des sportlichen Geschehens war das Jubiläumswochenende zum 70-jährigen Bestehen ein absoluter Höhepunkt. "Eine wichtige Einnahmequelle ist die Eigenbewirtschaftung des Sportheims. Allen, die sich hier eingebracht haben, danke ich ganz herzlich", sagte der Vorsitzende. Sein Dank galt ferner Hans Niegsch und seinem Team für die Pflege der Spielstätte.

Für die Zukunft wünschte sich Volker Täuber, dass die Umstrukturierung der Vereinsarbeit vorangetrieben wird. Eine weitere Verjüngung des Teams sei das Ziel. Auf folgende Termine wies es noch hin: 17. Februar Kinderfasching, 15. Juni Johannisfeuer, 29. Juni Kleinfeld-Turnier und mediterraner Abend, 6. Juli Maxit-Turnier und 22. November Schafkopfrennen.

Verdiente Mitglieder wurden für 25, 50 und sogar 60 Jahre Treue zum SSV Kasendorf geehrt. Dies waren Bernd Bayer, Gerd Angermann, Benjamin Adam, Anita Müller, Kurt Weber, Fritz Eberhardt, Harald Hofmann und Margitte Kühn.

Jugendleiter Stefan Wiesenmüller gab Einblicke in die Entwicklung aller Jugendmannschaften. Hierbei ließen sich zwei Tendenzen festmachen. Diverse beachtliche Erfolge erzielten die G-, F- und E-Junioren, die durch ein breit aufgestelltes Trainerteam gut an den Sport herangeführt werden.

Sorgen mache dagegen die Entwicklung in den "älteren" Jugendmannschaften. Besonders die A-Junioren seien das Sorgenkind der Vereins, so Deller.

Abteilungsleiterin Monika Brandt informierte über den Bereich Handball. Die 30 Jugendlichen nähmen regelmäßig an Turnieren teil, und auch der Projekttag "Sport in der Grundschule" sei erfolgreich durchgeführt worden. Die Männermannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit dem ATS Kulmbach agiere, konnte in der Bezirksliga Mitte einen guten fünften Rang belegen. Burkhardt Fladt (64 Tore) und Michael Hohenberger (61) gehörten zu den besten Werfern der Liga. red