Ruhestörung mit Folgen

In der Nacht auf Dienstag wurde die Polizei Neustadt wegen einer Ruhestörung in die Hauptstraße nach Weidhausen gerufen. Aus der Wohnung einer 21-jährigen Frau drang laute Musik. Nachdem die junge Frau geöffnet und die Musik leiser gestellt hatte, bemerkten die eingesetzten Polizisten deutlichen Marihuana-Geruch. Offensichtlich hatte die 21-Jährige zusammen mit einem 22-jährigen Mann einen Joint geraucht. In der Wohnung fanden die Beamten dann mehrere Gramm Marihuana und Hanfsamen. Gegen beide wird Anzeige wegen Rauschgiftbesitzes erstattet, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol