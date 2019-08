Ein Bad Kissinger erschien auf der Dienststelle der Polizei und erstattete Anzeige wegen Ruhestörung. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, musste eine Streifenbesatzung am Sonntag, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 21.30 Uhr, gleich mehrmals in die Kissinger Straße ausrücken, um vor Ort für Ruhe zu sorgen. pol