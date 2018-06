Ruhestörung an der Bushaltestelle

In der Nacht zum Donnerstag wurden der Polizei in Haßfurt fünf Ruhestörungen von der Bushaltestelle in der Krumer Straße in Zeil gemeldet. Die Beamten trafen dort mehrere grölende Personen an, die lautstark die Musik aufgedreht hatten. Ein junger Mann fiel besonders auf; er verhielt sich sehr aggressiv und uneinsichtig, weshalb die Musik-Box sichergestellt wurde. Dazu wurde der Betroffene zum Einsatzfahrzeug gebeten. Auf dem Weg dorthin beschimpfte und beleidigte er die Beamten. Der Ruhestörer wurde in Gewahrsam genommen und nach Haßfurt zur Dienststelle gebracht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Im Bereich Bushaltestelle, Schulring, Caritashaus gibt es immer wieder Probleme mit Ruhestörung und Vandalismus. Zuletzt waren auch Drogen im Spiel, wie ein Einsatz der Polizei deutlich machte.