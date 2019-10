Bad Kissingen vor 16 Stunden

Ruhestörer am Hallenbad

Am Samstag in den Abendstunden meldete ein Anwohner mehrere lärmende Jugendliche im Bereich des Spielplatzes am Hallenbad. Vor Ort traf die Polizei Jugendliche im Alter von 16 bis 22 Jahren an. Sie ha...