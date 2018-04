Ruhestand nach 47 Jahren

Nach 47 Jahren Betriebszugehörigkeit zum Schuhhaus Peppel ging Brigitte Hack in den wohlverdienten Ruhestand. 1971 trat Hack als Mitarbeiterin im Verkauf beim Schuhhaus ein. Mit Leib und Seele übte sie ihren Beruf seither aus. Sie hat verschiedene Umbauten, Innovationen, Modewechsel und Generationswechsel miterlebt. Nach der Geburt ihres Sohnes Jochen ging sie im Jahre 1974 von der Vollzeit zur aktiven Teilzeitunterstützung im Hause Peppel über. Aufgrund ihres Fachwissens und ihrer flexiblen Einsatzbereitschaft wechselte sie in den 80er Jahren zur Betreuung einer Peppel-Filiale nach Erlangen. Seit 1988 war sie im Schuhhaus in der Forchheimer Fußgängerzone zu finden. Sie kennt viele "ihrer" Kunden persönlich, deshalb wusste sie auch genau, wo der Schuh drückt. Manfred, Conny und Rike Peppel wünschten ihrer langjährigen Mitarbeiterin nur das Beste und sagten danke für ihre berufliche Leistung. red