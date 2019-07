Das Binden von Kräuterbuschn ist ein magisches Ritual. Am Freitag, 2. August, laden Martina Beck und Lydia Fuchs ab 18 Uhr in den Ostpavillon im Hofgarten zu einem Kräuterspaziergang und zum Binden eines Kräuterbuschn ein. Anmeldungen unter Telefon 0178/1707828 oder per Mail an: Martina.Beck@gmx.net. red