Ruggieri: "Erhebliche Teilschuld"

Zu unserer gestrigen Berichterstattung über die schwere Verletzung, die sich der Heldritter Fußballer Denis Ruggieri im Kreisligaspiel gegen den SV Ketschendorf zugezogen hat, meldet sich der Betroffene noch einmal zu Wort. Der Artikel ("Ich mache Patrick überhaupt keine Vorwürfe") gäbe das Geschehene nicht komplett wider:

"Der Eindruck, dass Patrick (gemeint ist Ketschendorfs Spielertrainer Patrick Schuberth/Anm. d. Red.) gar keine Schuld an meiner Verletzung trifft, ist falsch. Es war zwar ein taktisches Foul, dennoch ziemlich heftig, was an der Mittellinie so nicht geführt werden muss. Durch das harte Einsteigen trifft ihn zumindest eine erhebliche Teilschuld an meiner Verletzung."

Ruggiere betont abschließend, dass er mit diesen ergänzenden Fakten keinesfalls eine Hetzjagd gegen seinen Gegenspieler auslösen will. Aber er will das Geschehene aus seiner persönlichen Empfindung heraus noch einmal schildern. oph