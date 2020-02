RugenDorfladen wird Tagespflegeeinrichtung

Der RugenDorfladen ist seit Mai 2019 endgültig geschlossen, das Gebäude ist seither ungenutzt. Für das Haus im Eigentum der Gemeinde ist jetzt eine Weiternutzung gefunden: Der Radspitz-Pflegedienst aus dem Nachbarort Seibelsdorf hat Interesse, im ehemaligen Laden eine Tagespflegeeinrichtung zu betreiben und hat dem Gemeinderat am Montagabend auch bereits konkrete Pläne vorgelegt.

Zwei weitere Fenster

Die Gemeinde als Hausbesitzer müsste nur zwei weitere Fenster einbauen lassen; Änderungen im Innern des Gebäudes gehen zulasten des Betreibers der Tagespflege. Der Gemeinderat hat am Montag dieser Nutzungsänderung formal zugestimmt und die Umbauplanung an das Landratsamt weitergeleitet, das über die Einhaltung der Bauvorschriften und des Brandschutzes befinden wird.

Was einer Bürger-Genossenschaft mit anfangs 200 Mitgliedern ab 2014 nicht gelang, nämlich die Nahversorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen, konnte auch eine professionelle Führung nicht besser machen. Die Genossenschaft ist seit Juli 2018 in Insolvenz; der Kupferberger Bäcker Fritz Dumler hatte danach ab September 2018 einen letzten Versuch gestartet, das Geschäft aufrechtzuerhalten, dies zum 1. Mai 2019 aber wieder aufgegeben. "Der Umsatz hat nicht einmal ausgereicht, um die laufenden Kosten für den Laden zu decken," sagte Dumler damals. Man müsse Geld mitbringen, um in Rugendorf einen Lebensmittelladen zu betreiben, umschrieb er den finanziellen Verlust.

Der Zugang zum Laden war von vornherein barrierefrei erreichbar, und auch die Terrasse hat die Rugendorfer Landjugend damals nicht umsonst in Eigenleistung gebaut, sie kann weiter genutzt werden.

Der Rugendorfer Gemeinderat genehmigte noch drei weitere Bauvorhaben: den Anbau einer unterkellerten Terrasse mit Balkonerweiterung Am Kalkofen; den Anbau eines Balkons an einem Haus an der Mühlleite sowie eines Carports daneben und die Änderung in einem bereits genehmigten Plan für ein Einfamilienhaus im Baugebiet Langenbühler Weg III. Das Gebäude soll nun 52 Zentimeter höher stehen und die Dachneigung 25 Grad betragen.