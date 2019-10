Rugendorfer weihen heute Nachmittag ihr kleines Paradies ein

Die Landjugend und der Elternbeirat der Grundschule Stadtsteinach-Rugendorf haben mit vielen fleißigen Helfern den Pausenhof am Standort Rugendorf neu gestaltet (die BR berichtete bereits ausführlich). Die 35 Schüler erhielten so ein kleines Paradies. Heute ab 17 Uhr soll die Anlage im Beisein einer illustren Gästeschar offiziell übergeben werden.

"Das Projekt lief seit Februar und wurde im Team entwickelt", berichtet der Elternbeiratsvorsitzende der Grund- und Mittelschule Stadtsteinach, Marco Spörrer. Schützenhilfe bekam man von den Eltern und der Landjugend. Diese feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen und wurde vom Bund der Deutschen Landjugend aufgerufen, eine "Landgemacht-Aktion" auf die Beine zu stellen und etwas Gemeinnütziges für das Dorf zu machen, erklärte Vorsitzender Tobias Lamnek. Die Landjugend sei ja in solchen Großprojekten fit, habe sie doch vor Jahren bereits die Anlage rund um den Badeweiher hergerichtet und eine Terrasse für den "RugenDorfladen" geschaffen. Also sei man vor einigen Wochen gerne dabeigewesen, um in einer 70-Stunden-Aktion den Pausenhof in einen Erlebnisbereich umzugestalten.

Der gemeindliche Bauhof stellte Bagger und Gerätschaften zur Verfügung, die Gemeinde Rugendorf zudem 10 000 Euro für das Material.

Bis zu 80 freiwillige Helfer eines rückten an, um das nicht sehr einladende Areal neu zu gestalten. Unter anderem wurde ein grünes Klassenzimmer terrassiert, damit die Lehrer bei schönem Wetter auch draußen an einem schattigen Platz Unterricht halten können. Auch ein Fußballplatz und eine Schaukel konnten geschaffen werden, ebenso ein Kriechtunnel, erklärte Marco Spörrer.

Viele Freiwillige hätten die Geländer abgeschliffen und bunt gestrichen. Einen neuen Anstrich erhielt auch das Insektenhotel, die Blumenkübel wurden mit Buchstaben und Zahlen verziert, neue Büsche gepflanzt. Transportprobleme gab es dank der Bereitstellung mehrerer Traktoren und eines Laster nicht.

Nach 70 Stunden gemeinsamer Arbeit zogen der Elternbeirat um Marco Spörrer und Landjugendvorsitzender Tobias Lamnek zufrieden Bilanz: "Alles ist super gelaufen." kpw