Rufsäule angefahren

Eine Zeugin hat am Donnerstag einen Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie dieser beim Rangieren mit seinem VW auf dem Gelände der Sinntalklinik in der Wernarzer Straße mit seiner Fahrzeugfront gegen die Rufsäule des Eingangstores stieß. Durch den Zusammenstoß wurde die Säule aus der Verankerung gehoben und erheblich verkratzt. Daraufhin stieg der 52-jährige Fahrer aus, betrachtete den Schaden und hob sein heruntergefallenes Kennzeichen auf. Die Zeugin konnte das Kennzeichen lesen, als sich der VW unerlaubt entfernte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 52-Jährigen aufgenommen. Dieser meldete am nächsten Tag den Vorfall. pol