Ruf der ganzen Stadt steht auf dem Spiel

Zum gleichen Thema erhielten wir folgende Zuschrift: In den vergangenen Wochen wurde viel über Recht und Unrecht, Moral und Moralwidrigkeit gesprochen und geschrieben. Es wurde Wahlkampf betrieben - logischerweise, aber dies auf eine immer negativere und diffamierende Art und Weise, die nicht nur unserem OB Henry Schramm persönlich, sondern viel mehr unserer ganzen Stadt, dem politischen Ansehen und letztendlich der Bevölkerung schadet.

Bei all den Kommentaren über das unmoralische und schadhafte Handeln einzelner Personen wurde vergessen, dass dies selbst ein unmoralisches Verhalten darstellt. Es wurde und wird mit Parolen um sich geworfen, die Sachebene haben die meisten längst verlassen.

Doch die Sachebene ist es, auf die wir uns alle, so kurz vor der Wahl zurückbesinnen müssen. Die letzten Jahre waren für unsere Stadt sehr positiv. In vielen Bereichen wurde angepackt, entwickelt, erneuert, es wurden Perspektiven geschaffen. Mit dem Ausblick, dass Kulmbach Universitätsstadt wird, entwickelte sich eine gemeinschaftliche Aufbruchstimmung die sich in vielen Bereichen bereits jetzt mit konkreten Projekten messen lässt und ungeahnte Möglichkeiten in Aussicht stellt.

Natürlich gibt es noch viel zu tun, die Weichen sind gestellt und alle Aufgaben lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Es ist nun also wieder an der Zeit, an die Kulmbacher zu appellieren und zu den Sachthemen, zur Normalität zurückzukehren.

Ich habe die Befürchtung, dass wir auf eine Spaltung der Stadt und ihrer Bewohner zusteuern. Wir müssen das Wir wieder herausarbeiten. Entgegen aller globalen Entwicklungen wie Brexit und Trump sollten wir zeigen, dass eine konstruktive Arbeit zwischen allen politischen Lagern möglich ist. In unser aller Sinne.

Es steht nicht der Ruf einer Person auf dem Spiel, sondern der Ruf von uns allen, dieser tollen Stadt Kulmbach.

Fares Day, Kulmbach