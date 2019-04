Rüstwagen der Wehr erhält Segen

Am heutigen Samstag erfährt der neue Rüstwagen der Feuerwehr Steinbach seine Segnung und offizielle Inbetriebnahme. Das Fahrzeug wird um 19 Uhr offiziell in den überörtlichen Dienst gestellt. Der offizielle Festakt, bei dem das Fahrzeug auch seine christliche Segnung erfährt, wird vom Musikverein Steinbach am Wald musikalisch umrahmt. red