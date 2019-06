Rüstig und fit in die Rente

Wie wichtig die eigene Gesundheit ist, merkt man oft erst dann, wenn man erkrankt oder die ersten Zipperlein des Alters losgehen. In der heutigen Gesellschaft des langen Lebens ist daher die persönliche Gesunderhaltung umso wichtiger, um die Jahre des Ruhestandes mit Genuss zu erwarten.

Wie dies möglich ist, zeigt die "Gesundheitsregion plus" vom 8. bis 13. Juli im Landkreis Haßberge. Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern haben die Verantwortlichen der "Gesundheitsregion plus" unter dem Motto "Mein Freiraum - Meine Gesundheit - In jedem Alter" ein interessantes Programm zusammengestellt. Ziel der Aktionswoche ist es, durch täglich stattfindende Vorträge und offene Kursangebote für Gesundheitsthemen zu sensibilisieren und die Freude an der persönlichen Gesundheit fördernd zu stärken, wie das Landratsamt weiterhin mitteilte.

Das Besondere ist, dass die täglichen Veranstaltungspunkte über den gesamten Landkreis verteilt stattfinden. Obendrein werden verschiedene Vorträge im Rahmen von Seniorentreffen mit Kaffee und Kuchen angeboten. Wie auch bereits im vergangenen Jahr sind alle angebotenen Vorträge und Aktionen kostenfrei und werden durch Mittel des Bayerischen Gesundheitsministeriums finanziert.

Geboten wird im Zeitraum vom 8. bis 13. Juli ein vielfältiges Programm. Interessierte Bürger, Senioren und Junggebliebene können sich beispielsweise bei Vorträgen zu den Themen "Gesunde Ernährung für Senioren", "Gelenkserkrankungen im Alter - Wie kann ich vorbeugen", "Medikamente im Alter" oder "Brain fit - Geistige Gesundheit im Alter" informieren.

Aktiv geht es dagegen bei den offenen Kursangeboten zu. Hier warten "Sanfte Wassergymnastik", "Wirtshaussingen", "Hocker-Yoga", "Gleichgewichtstraining", "Qi Gong zum Kennenlernen", "Rollatorsicherheitstraining", "E-Bike-Fahrsicherheitstraining" und "Sanfte Gymnastik für Senioren" auf interessierte Teilnehmer. Die Teilnehmerzahl ist bei den verschiedenen Kursangeboten begrenzt, weshalb sich ein schnelles Anmelden lohnt.

Die Flyer mit dem Programm der Aktionswoche sowie entsprechende Plakate werden in den kommenden Tagen im Landkreis verteilt. Auch kann das Programm auf der Homepa-ge der "Gesundheitsregion plus" angeschaut und heruntergeladen werden (www.gesundheitsregion.hassberge.de). Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich für die Kurse anzumelden, gibt es unter Telefon 09521/27490 oder Mail gesundheitsregion@hassberge.de. red