Rührende Momente bei Rückkehr

"Die Geschichte der Wallfahrt reicht bis ins letzte Jahrhundert zurück. Der Grund der Wallfahrt, wahrscheinlich ein Gelöbnis oder Versprechen, liegt im Dunkeln, da keine Aufzeichnungen mehr darüber zu finden sind", erklärte Wallfahrtsführer Richard Lurz jun. auf Nachfrage. "Die Wallfahrt nach Marienweiher soll jeden von uns zur jährlichen Teilnahme bewegen, damit das Versprechen weiterhin aufrechterhalten werden kann", fügte Lurz an.

Die Pilger aus den Ortschaften Grundfeld, Wolfsdorf, Schönbrunn, der Stadt Bad Staffelstein sowie weiteren Orten am Obermain lösten damit auch heuer wieder ein altes Versprechen ein. Mit dem Lied "Beim frühen Morgenlicht" waren sie zunächst von Grundfeld aus zu Fuß zum Bahnhof nach Lichtenfels gezogen. Von dort fuhren sie mit der Bahn nach Ludwigschorgast, ehe sie die Reststrecke zu Fuß zurücklegten.

In der päpstlichen Basilika von Marienweiher begrüßte der neue Wallfahrtsseelsorger, Pater Aurelian, die Pilger. Am Nachmittag ging es mit dem Kreuzweg rund um die Basilika weiter, bevor man sich zur Abendandacht versammelte.

Wallfahrer geehrt

Am Wallfahrtsort wurde für ihre zehnte Teilnahme an der Grundfelder Wallfahrt Irene Meixner aus Wolfsdorf mit einer Urkunde geehrt. Für ihre 35- malige Teilnahme wurden Heinrich Reuther aus Grundfeld und Heinz Meixner aus Wolfsdorf durch den Wallfahrtsseelsorger mit einer Jubiläumsurkunde und einer Kerze mit dem Gnadenbild geehrt. Heinrich Reuther hat mehr als 20-mal das Wallfahrtsbild getragen.

Nach dem Wallfahrtsamt am Sonntagvormittag verabschiedeten sich die Pilger am Gnadenort. Nach der Ankunft in Lichtenfels wurde in der St.-Jakobus-Kapelle kurz zu einem Gebet haltgemacht, ehe es nach Grundfeld weiterging, wo die Angehörigen bereits auf die Wallfahrer warteten. Dabei waren eine Umarmung und das Überreichen von Blumen Gesten der Freude und des Wiedersehens.

"Das war ein rührender Moment für jeden Wallfahrer", schwärmten langjährige Pilger. Der Wallfahrtsführer Lurz sprach am Grundfelder Kreuz allen Pilgern, die zum guten Gelingen der Wallfahrt beigetragen und ein Amt übernommen hatten, seinen Dank aus. Die "Nothelferkapelle" begleitete die Wallfahrt musikalisch. Das Begleitfahrzeug, das auch zur Absicherung der Wallfahrt diente, wurde von der Firma Gernert bereitgestellt und von Walter Mackert gefahren.