Rückzugsgebiet für über 1200 Tier- und Pflanzenarten

Der Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Grünes Band Rodachtal - Lange Berge - Steinachtal" tagte kürzlich im Landratsamt Kronach. Unter Vorsitz des Coburger Landrates Sebastian Straubel informierten Projektleiter Stefan Beyer und Mitarbeiterin Janine Ilge über erfolgreich durchgeführte Projekte und gaben einen Ausblick auf geplante weitere größere Projekte.

Der Zweckverband gründete sich im Oktober 2009 und besteht aus den vier beteiligten Landkreisen Hildburghausen, Sonneberg, Coburg und Kronach. Die Fläche des Naturschutzgroßprojektes "Grünes Band" erstreckt sich auf circa 82 Quadratkilometer. Das "Grüne Band" im Bereich der ehemaligen innerdeutschen Grenze entwickelte sich zu einem Gebiet mit wertvollen Biotopen und ist Rückzugsgebiet für über 1200 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Das Naturschutzgroßprojekt "Grünes Band Rodachtal - Lange Berge - Steinachtal" gehört derzeit zu den 29 Vorhaben, die der Bund als gesamtstaatlich repräsentative Naturschutzgroßprojekte fördert. Die Föritz zwischen Sichelreuth und Landesgrenze Thüringen-Bayern war ein Fließgewässer mit teilweise begradigtem Verlauf. Die Ufer waren durch Rasengittersteine und Steinschüttungen naturfern verbaut. Zwei breite Brückenbauwerke stellten außerdem eine Barriere für den Biotopverbund entlang der Föritz dar. Im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme konnte als gemeinschaftliche Maßnahme der Teilnehmergemeinschaften ein rund 2,5 Kilometer langer Abschnitt der Föritz renaturiert werden.

Um den Naturschutzaufgaben gerecht zu werden, ist es auch immer wieder erforderlich, Grundstücke zu erwerben. So konnten neun Grundstücke im Landkreis Coburg in der Größe von drei Hektar erworben werden. Zwei davon sind in der Umsetzung bei Meilschnitz und Weitramsdorf und in Thüringen.

Gehölzentnahmen in Harras und Veilsdorf auf rund sieben Hektar werden im Dezember abgeschlossen. Für 2020 stehen weitere Gehölzentnahmen im Landkreis Hildburghausen und Forstmulchungen im Bereich Meilschnitz/Effelder an.

Entbuschungen sind in Korberoth-Rückerswind im Gemeindebereich Frankenblick sowie bei Bad Colberg und Holzhausen geplant. eh