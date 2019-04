Rückzug nach 25 Jahren

CSU-Gemeinderätin Pia Aßmann steht weiterhin an der Spitze der Frauenunion Himmelkron. Das war das Ergebnis der Wahlen in der Frankenfarm, bei denen Erika Wunderlich nach 25 Jahren das Amt der Kassenverwalterin in jüngere Hände gab.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende: Pia Aßmann; Stellvertreterinnen: Waltraud Eichhorn, Anneliese Hartmann und Stefanie Pochanke; Schriftführerin: Waltraud Aßmann; Schatzmeisterin Daniela Wehner; Beisitzerinnen: Lydia Fischer, Elisabeth Fuchs, Irene Peetz, Elisabeth Seitz, Gisela Sesselmann.

Delegierte für die Kreisversammlung: Waltraud Aßmann, Anneliese Hartmann, Birgit Benker, Elisabeth Seitz, Daniela Wehner, Erich Wunderlich, Nicol Kaiser. Ersatzdelegierte: Waltraud Eichhorn, Lydia Fischer, Stefanie Pochanke, Irene Peetz, Gisela Sommerer, Renate Herrmann, Inge Brehm. Kassenprüferinnen: Birgit Benker, Nicol Kaiser.

Stellvertretender Bürgermeister und stellvertretender CSU-Ortsverbandsvorsitzender Harald Peetz sowie FU-Kreisvorsitzende Brigitte Soziaghi würdigten die engagierte Arbeit der Frauenunion.

FU-Vorsitzende Pia Aßmann lobte die ehrenamtliche Arbeit von Erika Wunderlich, die 25 Jahre die Kasse führte: "Es gibt nur wenige Menschen, die ein Ehrenamt so lange ausfüllen und sich so lange engagieren."

Aßmann ging noch auf die Vorschau für 2019 ein. So ist für September eine Besichtigung des Seniorenparks "Rosengarten" in Neuenmarkt vorgesehen und am 24. Oktober erfolgt eine Fahrt nach München in den Landtag. Werner Reißaus