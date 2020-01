Rückwärtswalzer mit Vea Kaiser

Sie gilt als Senkrechtstarterin der jungen österreichischen Literaturszene: Vea Kaiser debütierte 2012 mit ihrem Roman "Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam", der im Folgejahr das Prädikat "Bester deutscher Erstlingsroman" erhielt. Auch das Nachfolgewerk "Makarionissi oder Die Insel der Seligen" avancierte zu einem preisgekrönten Bestseller. Mit ihrem dritten Roman "Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie Prischinger" ist Vea Kaiser am Montag, 13. Januar, zu Gast in der Bamberger Reihe "Literatur in der Universität". Die öffentliche und kostenfreie Lesung beginnt um 20 Uhr im Raum U2/00.25, An der Universität 2. In "Rückwärtswalzer" wird Kaiser zu einer Chronistin der österreichischen Geschichte von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart und erzählt von einem aberwitzigen Leichentransport von Wien nach Montenegro. Foto: Ingo Pertramer