Zwei rückwärts aus ihrer Parklücke fahrende Pkw touchierten sich am Donnerstagvormittag an den jeweiligen hinteren Stoßfängern. Gegen 10 Uhr rangierten die Fahrer der beiden nebeneinander geparkten Fahrzeuge gleichzeitig rückwärts. Dass der Nebenmann parallel zurückstößt, entging der Aufmerksamkeit der beiden. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit, so schreibt die Polizei, blieb es bei etwa 1000 Euro Gesamtschaden an Kunststoffteilen. pol