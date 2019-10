Rückwärts gerammt

Gleich zweimal verunglückten Autofahrer am Donnerstag beim Rückwärtsfahren. Eine 37-Jährige touchierte gegen 21.10 Uhr in der Hammelburger Straße in Euerdorf beim Rückwärtsfahren aus einer Einfahrt mit ihrem Pkw einen geparkten VW. Gesamtschaden: 2000 Euro. - Bereits gegen 13.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer den Müllersweg in Dittlofsroda. In einer Linkskurve wollte er wenden, um wieder in Richtung Hammelburg zu fahren, übersah einen wartenden Pkw und stieß mit ihm zusammen. Gesamtschaden: 1300 Euro. pol