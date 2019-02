Rückwärts gegeneinander gefahren

Eine 36-Jährige und ein 38-Jähriger wollten am Mittwochabend, auf dem Parkplatz eines Supermarktes rückwärts mit ihren Fahrzeugen aus ihrer jeweiligen Parklücke fahren. Beide Fahrer bemerkten den jeweils anderen nicht und so stießen der Ford und der Volvo aneinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro. pol