Rückwärts gefahren

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Montagnachmittag an der "Seger-Kreuzung". Aufgrund der dortigen Baustelle hatte sich der Verkehr in Richtung Bad Neustadt bis zum Kreuzungsbereich zurückgestaut, berichtet die Polizei. Ein 32-Jähriger war mit seinem Pkw bereits so weit in die Kreuzung eingefahren, so dass der Querverkehr nicht mehr passieren konnte. Daher wollte er mit seinem Auto etwas zurücksetzen.

Eine 36-Jährige war zu dem Zeitpunkt bereits mit ihrem Pkw vom Bahnhof kommend in Richtung Bad Neustadt abgebogen und befand sich hinter dem Auto des 32-Jährigen. Dies übersah dessen Fahrer, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden in Höhe von circa 200 Euro. pol