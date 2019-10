Aus einer Parklücke in der Friedrich-List-Straße fuhr am Montag, gegen 9.30 Uhr, eine 54-jährige Autofahrerin rückwärts. Sie übersah dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkenden Pkw. Mit dem linken Bereich der Heckstoßstange touchierte ihr Fahrzeug das andere Auto an der Fahrertür. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Pressebericht. pol