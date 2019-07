Ein Kurierfahrer fuhr am Montagnachmittag auf der Kreisstraße in Richtung Reichenbach. Kurz nach der Einmündung hielt er auf der Fahrbahn unvermittelt an und wollte rückwärts in eine Seitenstraße einfahren. Dabei übersah er, dass hinter ihm ein Pkw wartete. Der Schaden im Frontbereich des Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am Kleintransporter war keine Beschädigung erkennbar, teilt die Polizei Bad Neustadt mit. pol