Rückwärts auf geparktes Auto

Am Dienstag zwischen 10.30 und 11 Uhr stieß beim Rückwärtsfahren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Peuntstraße geparkten blauen VW Passat. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter mit blauer Aufschrift und dem Teilkennzeichen KC für kronach handeln. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich vom Tatort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die vordere Stoßstange des geparkten Fahrzeugs wurde beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600 Euro. Wer hat zu dem oben genannten Zeitpunkt eventuell ein Paket erhalten und kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 entgegen. pol