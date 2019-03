Der Heimatverein Reicher Ebrachgrund lädt am Sonntag, 24. März, um 16 Uhr in die Kulturscheune in Mühlhausen ein. Helmut Schleicher stellt sein Buch "Rückspiegel auf Fränkisch" mit musikalischer Umrahmung vor. Er beschreibt darin, größtenteils in fränkischem Dialekt, wie er und seine Limbacher Freunde die "Nachkriegszeit im Reichen Ebrachgrund" erlebt haben. Den Gedichtband gibt es als Buch und als Hörbuch. Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sorgt ab 15.30 Uhr der Heimatverein. red