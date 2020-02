Rücksichtsloser Sattelzugfahrer

Auf der B 505 hat sich am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, als ein unbekannter Sattelzug im zweispurigen Bereich auf Höhe des Pommersfeldener Ortsteils Limbach einen anderen Sattelzug überholte, knapp vor diesem einscherte und ihn ausbremste. Der 52-jährige Fahrer des überholten Sattelzuges musste daraufhin stark bremsen und nach links ausscheren, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei schwenkte das linke, hintere Eck des Sattelaufliegers in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem vorderen Eck der Fahrerkabine eines entgegenkommenden Sattelzuges. Dieser dritte Sattelzug wurde an der Fahrerkabine erheblich beschädigt (Windschutzscheibe zersprungen, Fahrerkabine eingedrückt). Dessen 51-jähriger Fahrer erlitt Schnittverletzungen. Von dem unfallverursachenden Sattelzug sind nur ein ausländisches Kennzeichen und die Farbe rot bekannt. Die Polizei Höchstadt hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. pol