Rücksichtsloser Motorradfahrer

Die Verkehrspolizeiinspektion Coburg sucht laut einer Pressemitteilung Zeugen einer Verfolgungsfahrt, die am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 303 bei Sonnefeld ihren Anfang nahm und sich über die Autobahn 73 bis nach Thüringen hinzog.

Schwarze Suzuki

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Coburg führten eine Lasermessung auf der Bundesstraße 303 durch, als gegen 17 Uhr ein schwarzes Supersportlermotorrad die Kontrollstelle mit 129 km/h passierte. Daraufhin versuchte ein Polizeibeamter mit seinem Dienstmotorrad die mit zwei Personen besetzte Suzuki GSX-R1000 aufzuhalten.

Der Motorradfahrer verlangsamte zunächst seine Geschwindigkeit, gab dann unmittelbar vor dem Stopp aber Vollgas und raste über die B 303 in Richtung Coburg davon. Hierbei fuhr er deutlich schneller als erlaubt und überholte mehrfach bei Gegenverkehr.

An der Anschlussstelle Ebersdorf der A 73 drängte er das Polizeimotorrad bei einem weiteren Anhalteversuch ab und flüchtete über die A 73 in Richtung Suhl. Da er die Leistung seiner fast 200 PS starken Maschine ohne Hemmungen ausnutzte, erreichte er Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h. Obwohl die Polizisten mit mehreren Polizeiwagen und einem Motorrad den Flüchtenden verfolgten, riss der Kontakt in Thüringen ab, und die Beamten brachen die Verfolgung ab. Wie die Verkehrspolizei Coburg in ihrer Pressemitteilung weiter schreibt, ist nicht nur das Kennzeichen des Motorrades bekannt. Es liegen Erkenntnisse zur Person des Fahrers vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Rennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen gesucht

Verkehrsteilnehmer, die zur Fahrt des Motorradfahrers über die Bundesstraße 303 und die Autobahn 73 sachdienliche Angaben machen können, oder durch die Raserei selbst gefährdet wurden, mögen sich bei der Polizei in Coburg melden. pol