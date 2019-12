Rücksichtsloser Autofahrer

Zwischen Buchfeld und Ailsbach hat sich am Montag gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Zweiradfahrer ereignet. Dieser fuhr von Buchfeld in Richtung Ailsbach, als ihm im Bereich der dortigen Kläranlage in einer Linkskurve ein dunkles Auto über die Straßenmitte hinaus entgegenkam. Der 16-jährige Zweiradfahrer musste daraufhin auf den angrenzenden Grünstreifen ausweichen und stürzte. Zu seinem Glück wurde er dadurch nicht verletzt. An seinem Motorrad entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Höchstadt hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 09193/63940.