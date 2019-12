Rücksichtsloser Arbeiter verkratzt Pkw

Am Donnerstagnachmittag kam es an einer angemieteten Garage zum Streit. Dort hatte ein beauftragter Arbeiter Bohrarbeiten für den Vermieter durchgeführt. Jedoch verhielt sich der Arbeiter rücksichtlos, denn er hatte die Arbeiten in der Garage durchgeführt, ohne dass dem Mieter die Möglichkeit gegeben wurde, sein dort geparktes Sommerfahrzeug herauszufahren, so die Polizei. Durch die Bohrarbeiten unmittelbar über dem Fahrzeug wurde dieses eingestaubt und verkratzt. Der Schaden dürfte sich hierbei um mindestens 2000 Euro handeln. Die Polizei konnte die Gemüter beruhigen und zeigte die rechtliche Situation beider Parteien auf. pol