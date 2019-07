Rücksichtslos auf der B 279

Nach einem rücksichtslosen Autofahrer sucht die Eberner Polizei. Gleich zwei Mal fiel am Samstag um die Mittagszeit ein Mercedes auf der Bundesstraße 279 auf, weil er drängelte und Fahrzeuge trotz Gegenverkehr überholte, wie die Polizei beschrieb.

Zunächst war der weiße Mercedes, älteres C-Klasse-Modell, mit Bamberger Kennzeichen auf der B 279 in Höhe Höchstädten in nördliche Richtung unterwegs. In einer lang gezogenen, unübersichtlichen Rechtskurve fuhr er einem 28-jährigen Audi-Fahrer dicht auf und überholte diesen, obwohl Gegenverkehr nahte. Der Audi-Fahrer musste stark abbremsen, um, so die Polizei, "dem Verkehrsrambo das Einscheren zu ermöglichen. Dafür erhielt der Audi-Fahrer von dem etwa 35- bis 40-jährigen, braungebrannten und dunkelhaarigen Mann am Steuer des Mercedes den gestreckten Mittelfinger gezeigt. Anschließend gab der Mercedes-Lenker weiter Gas und überholte trotz durchgezogener Linie weitere Fahrzeuge.

Gegen 12 Uhr war der Mercedes mit bekanntem Kennzeichen auf der B 279 wieder in Richtung Bamberg unterwegs. Er wurde dabei beobachtet, wie er in den Orten Reckendorf und Baunach versuchte, Fahrzeuge zu überholen. Eine 51-jährige Autofahrerin verfolgte den Verkehrsrowdy bis zur Auffahrt zu der A 73, wo der Mercedes auf die Autobahn in Richtung Bamberg abbog und schließlich davonraste.

Die Eberner Polizei ermittelt. Außer Nötigung im Straßenverkehr wird gegen den namentlich noch unbekannten Mercedes-Fahrer auch wegen einer Beleidigung vorgegangen. Weitere Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich unter Telefon 09531/9240 bei der Polizei Ebern zu melden. red