Rückschnitt von Ästen und Sträuchern für mehr Sicherheit

Die Stadt Hammelburg erhält immer wieder Beschwerden, dass bei einigen Grundstücken überwachsende Äste und Sträucher den Fahrverkehr, Fußgänger und die Sichtbarkeit aufgestellter Verkehrszeichen beeinträchtigen.

Die Stadt weist nun darauf hin, dass die Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte verpflichtet sind, die an öffentlichen Straßen und Wegen stehenden Bäume und Sträucher stets so auszuästen und zurückzuschneiden, dass sie weder in den Lichtraum einer Straße oder eines Weges hineinragen, noch sonst die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs behindern.

Im Geh- und Radwegbereich muss eine Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m und im Fahrbahnbereich von mindestens 4,50 m gewährleistet sein. Deshalb sind im direkten Geh- und Fahrbereich einer Straße Bäume und Sträucher bis auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, teilt die Stadt mit.

Laub und Unkraut muss weg

Des Weiteren sei aufgefallen, dass der Reinigungspflicht von Grundstücken teilweise keine oder nur eine unzureichende Beachtung geschenkt wird. Hierzu zählt auch die Beseitigung von Laub und Unkraut. Die Reinigungspflichten wurden mit Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter in der Stadt Hammelburg vom 12.04.2017 auf die Anlieger übertragen, teilt die Stadt mit. Danach sind zur Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke bzw. die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken verpflichtet. Dies gilt ebenso für Grundstücke von Hinterliegern, die über ein Vorderliegergrundstück an öffentliche Straßen angeschlossen sind. Weitere Informationen können die Bürger der Reinhaltungsverordnung der Stadt entnehmen, und zwar über die Homepage www.hammelburg.de unter der Rubrik Rathaus & Bürgerservice - Downloads/Formulare. red