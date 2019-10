Rückschlag für Reitsch

Beim Gastspiel in der Bezirksoberliga gegen die DJK Teuchatz kamen die Damen des SV Reitsch nicht über ein torloses Remis hinaus. DJK Teuchatz - SV Reitsch 0:0 Gleich zu Beginn vereitelte Marie-Christin Stöcker im Eins-gegen-Eins gegen Selina Heidig eine DJK-Chance. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand Reitsch besser ins Spiel. Nur ein Treffer blieb aus. Zahlreiche Abpraller und Freistöße in die gegnerische Gefahrenzone fanden keinen Abnehmer. Teuchatz kam dem Reitscher Tor nicht mehr gefährlich nahe, so dass der 0:0-Pausenstand der Chancenverteilung nicht gerecht wurde.

Auch in der zweiten Hälfte drängten die SV-Damen, während das Spiel der Heimelf immer aggressiver wurde und ungehaltene Zuschauerkommentare für Unruhe sorgten. Zunächst blieb den Gästen ein fälliger Strafstoß nach Foulspiel im Sechzehner verwehrt. Stattdessen entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß wegen Behinderung des gegnerischen Laufwegs. Wenig später hätte der SV jedoch in Führung gehen müssen. Nach erneutem Teuchatzer Foulspiel im eigenen Torraum parierte Heimkeeperin Eva Weiß den Strafstoß. Der Nachschuss von Sandra Neubauer verfehlte ebenfalls sein Ziel. Miriam Müller scheiterte mit einer Direktabnahme am Pfosten.

Linda Wachter stand nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Linda Querfurth in guter Schussposition. Wachter musste die Aktion auf Zuruf des Schiedsrichters jedoch abbrechen, da dieser nicht auf eine schnelle Variante vorbereitet war. Als der Unparteiische Momente später seinen Fehler korrigierte und weiterlaufen ließ, bedeutete das den Ballverlust für die verdutzten Reitscher.

Ab der 83. Minute musste der SV zu zehnt weiterspielen. Nach zwei ungeahndeten Fouls an Querfurth erhielt diese aufgrund ihres gerechtfertigten Protests Gelb-Rot. Unter Zeitdruck und in Unterzahl warfen die Gäste alles nach vorne, kamen jedoch nicht mehr vor das Tor. rp DJK Teuchatz: Weiß - Nüsslein, Lämmlein, Wicher, Sußner (64. Mar. Bittel), Sponsel (30. Gebhardt), E. Heidig, Mag. Bittel, Diestler, S. Heidig, Spörlein. SV Reitsch: Stöcker - Ebert (17. Wachter), Adam (22. Eckert), Neubauer, Karatas (22. Rebhan), Wenzig, Schneider, Müller, Querfurth, Wich, Förtschbeck. Gelb-Rot: -/Querfurth (83.) / SR: Adolf Karsch / Zuschauer: 45.