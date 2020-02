Rückschlag für Ludwigsstadter Schützen

Am sechsten Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga mussten die Ludwigsstadter einen herben Rückschlag im Abstiegskampf einstecken. Nach zwei Niederlagen stehen sie nun vor dem letzten Wettkampftag der Saison auf einem Abstiegsplatz.

Bayernliga, Luftgewehr

Besonders bitter ist für die Ludwigsstädter die 2:3-Niederlage gegen die Tabellenletzten aus Luckenpaint. Florian Martin unterlag mit 374:380 Ringen Benedict Pfeiffer und auch Annika Welsch hatte mit 385:393 Ringen das Nachsehen gegen Patricia Moser. In der letzten Serie schob sich Lina-Marie Harnisch noch an ihrer Gegnerin Vera Trägner vorbei zum 385:384-Sieg. Die gleiche Nervenstärke zeigte Steve Hofmann, der sich ebenso mit einer starken letzten Serie den nötigen Vorsprung zum 386:385-Erfolg erarbeitete. Auch bei Christoph Methfessel ging es knapp zu. Der Ludwigsstädter Mannschaftsführer schoss mit einer 94er-Serie aus und unterlag letztlich mit 378:380 Ringen.

Im ersten Wettkampf des Tages lautete die Devise dagegen von Anfang an Schadensbegrenzung. Gegen die gastgebenden Tabellenführer aus Sassanfahrt war ohnehin kein Sieg zu erwarten. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verzichtete Lina-Marie Harnisch auf diesen Wettkampf. So kam Carolin Grüdl als Ersatzschützin zum Einsatz. Lediglich Christoph Methfessel entschied sein Duell 383:380 für sich. Annika Welsch hatte mit 386:395 das Nachsehen. Steve Hofmann unterlag mit 383:391 Ringen und Florian Martin verlor deutlich mit 366:383. Ersatzschützin Carolin Grüdl überzeugte mit 371 Ringen, hatte aber in ihrem Duell ebenso keine Chance.

Die Tabellenkonstellation verspricht Spannung am letzten Wettkampftag. Vier Mannschaften kämpfen noch um den Klassenerhalt. Die Ludwigsstadter treffen am 8. März auf Bad Berneck und Fuchsmühl. zie