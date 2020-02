Rückschlag für Alexanderhütte

Nicht von Erfolg gekrönt waren die Auftritte des TTC Alexanderhütte und des TSV Windheim II in der Herren-Bezirksoberliga. Während der TTC im Gipfeltreffen beim ASV Marktleuthen nach dem 5:5-Zwischenstand mit 6:9 auf die Verliererstraße geriet, musste sich Windheim knapp mit 7:9 dem TTC Hof II beugen.

Nun ist Marktleuthen neuer Spitzenreiter (19:3 Punkte) vor Alexanderhütte (18:6). Windheim weist als Tabellenfünfter ein ausgeglichenes Punktekonto von 10:10 auf. Die zwei weiteren Kronacher Vertreter, der SV Rothenkirchen (18:6) und der TSV Teuschnitz (8:14), waren spielfrei.

Bezirksoberliga, Herren

ASV Marktleuthen - TTC Alexanderhütte 9:6

Der TTC Alexanderhütte trat die Heimreise aus dem Fichtelgebirge nach dem Spitzenspiel mit einer Niederlage im Gepäck an und wird wohl seine Meisterschaftsambitionen begraben müssen.

In den Eingangsdoppeln zeigten die Gäste ansprechende Leistungen und gingen mit 2:1 in Führung. Micha Peterhänsel spielte gegen Radek Sys eine gute Partie, war dem starken Tschechen jedoch trotzdem unterlegen. Mario Schmidt agierte souverän gegen Jaroslav Kolmschlag und besorgte den nächsten Punkt für seine Mannschaft. Marco Peterhänsel blieb nichts anderes übrig, als die starke Leistung von Daniel Friess hinzunehmen, aber postwendend gewann Klaus Knabner gegen Steffen Langer.

Zwei Punktgewinne für Markleuthen im hinteren Paarkreuz schlossen sich an (5:4). Im Duell der beiden Punktbesten der Liga zeigte Mario Schmidt sein ganzes Können und verwies, wie bereits in der Vorrunde, Radek Sys in die Schranken. Micha Peterhänsel war gegen Kolmschlag auf verlorenem Posten und auch Knabner war Daniel Friess knapp unterlegen.

Diese 7:5-Führung für die Hausherren war eine Weichenstellung für ihren späteren Sieg, denn lediglich Marco Peterhänsel holte mit dem Spielgewinn gegen Langer noch eine Ergebnisverbesserung heraus. kna Ergebnisse: Sys/Kolmschlag - Peterhänsel/Peterhänsel 3:1, Friess/Schwiesselmann - Schmidt/Haker 0:3, Langer/Wunderlich - Knabner/Volk 1:3, Sys - Mi. Peterhänsel 3:1, Kolmschlag - Schmidt 0:3, Friess - Ma. Peterhänsel 3:1, Langer - Knabner 2:3, Schwiesselmann - Volk 3:0, Wunderlich - Haker 3:2, Sys - Schmidt 0:3, Kolmschlag - Mi. Peterhänsel 3:0, Friess - Knabner 3:2, Langer - Ma. Peterhänsel 2:3, Schwiesselmann - Haker 3:0, Wunderlich - Volk 3:1. TSV Windheim II - TTC Hof II 7:9

Den etwas besseren Start erwischten die Einheimischen mit dem Gewinn von zwei Doppeln (2:1). Da in den ersten fünf Einzeln nur Jörg Fehn und Milan Gruber die Oberhand behielten, hatte der Tabellenvorletzte aus der Saalestadt zum 4:4 ausgeglichen. Nun schien bei den Hausherren alles wie abgerissen zu sein, denn die folgenden vier Paarungen gingen den Bach hinunter. Nach diesem 4:8-Rückstand versuchte der TSV zumindest noch das Unentschieden zu retten. Dieses Vorhaben schien auch aufzugehen, denn Andreas Neubauer, Gruber und Michael Neubauer verkürzten auf 7:8. Als es im Schlussdoppel nach Sätzen 1:1 stand, brachen ein 4:11 und 11:13 dem TSV Windheim das Genick. hf Ergebnisse: Trebes/A. Neubauer - Schneider/Peschke 1:3, Greser/M. Neubauer - Babka/Neumann 3:2, Fehn/Gruber - Schubert/Arlt 3:2, Greser - Schneider 1:3, Trebes - Babka 0:3, Fehn - Schubert 3:2, A. Neubauer - Neumann 0:3, Gruber - Peschke 3:1, M. Neubauer - Arlt 2:3, Greser - Babka 0:3, Trebes - Schneider 1:3, Fehn - Neumann 0:3, A. Neubauer - Schubert 3:2, Gruber - Arlt 3:0, M. Neubauer - Peschke 3:2, Trebes/A. Neubauer Babka/Neumann 1:3.