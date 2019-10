Rückschau auf eine Italienreise bei der VHS

Die Bildungsreisen nach Italien, insbesondere die der Künstler des 19. Jahrhunderts, standen Pate für den Kurs "Versuch einer Italienreise" im Rahmen der Sommerakademie. Anfang Juni machten sich neun Zeichner mit Block und Bleistift zu Fuß auf den Weg von Coburg in Richtung Italien. Wie weit die Künstler gewandert sind, warum der Versuch einer Italienreise scheiterte und trotzdem gelungen ist, das erfährt das Publikum am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Galerie Späth in der Remise, Wiesenstraße 22. Anmeldung ist unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red