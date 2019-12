Rückreise endet in Himmelkron

Seine Rückreise nach Polen musste ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag für mindestens 24 Stunden unterbrechen. Beamte der Stadtsteinacher Polizei stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Die Stadtsteinacher Polizisten kontrollierten den 24-jährigen Polen kurz nach Mitternacht am Autohof in Himmelkron. Der Mann war mit einem Autotransporter von Freiburg kommend in Richtung Polen unterwegs und wollte zum Tanken anhalten. Im Rahmen der Überprüfung von Fahrzeug und Fahrer stellen die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Nachdem ein Drogenvortest ebenfalls positiv verlief, war eine Blutentnahme im Krankenhaus zur weiteren Beweissicherung erforderlich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth erhoben die Stadtsteinacher Polizisten eine Sicherheitsleistung von 500 Euro und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt nach Polen für mindestens 24 Stunden zu unterbinden. pol