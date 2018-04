Rücklicht beschädigt

Rund 100 Euro Sachschaden entstanden an einem VW Up, der in der Nacht zum Donnerstag in der Kulmbacher Straße geparkt war. Ein bislang Unbekannter schlug das Rücklicht ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.