Rückkehrer Zettelmeier ballert Ebern zum Auswärtssieg

Lange nicht dabei, im ersten Spiel drei Tore: Julius Zettelmeier hebt den Angriff des TV Ebern auf eine neue Ebene und beschert der Kapell-Elf den Auswärtssieg in Wüstenahorn. Auch der TSV Pfarrweisach siegt zum ersten Mal. TSV Pfarrweisach - TürkGücü Neustadt 3:2

Leichtes Aufatmen bei den Gastgebern: Pfarrweisach holt gegen Neustadt den ersten Saisonsieg. Sie zeigten eine couragierte Vorstellung und waren spielerisch die klar bessere Mannschaft, machten jedoch letztlich zu wenig aus ihrer Überlegenheit. In der 32. Minute fiel die Pausenführung durch ein Eigentor, die Güdek drei Minuten nach Wiederbeginn egalisierte.

In der 55. markierte Pecht die Führung, die Schneidawind in der 70. Minute ausbaute. Doch steckten die Gäste in einer hektischen Schlussphase mit jeweils einer Ampelkarte für die beiden Spielertrainer nicht auf und verkürzten durch Akin in der 78. Minute noch einmal - die Niederlage war für Türkgücü Neustadt aber nicht mehr zu verhindern.

TSVfB Krecktal - TSV Heldritt 1:1

Das Geschehen spielte sich weitgehend zwischen beiden Strafräumen ab, die Einschussmöglichkeiten waren rar gesät. Die stärkeren Mannschaftsteile waren unumstritten die Abwehrreihen, die wenig zuließen. Spielerisch gesehen hatten die Platzherren leichte Vorteile. Nach torloser erster Hälfte gingen die Krecktaler in der 58. Minute durch Daniel Frembs in Führung, mussten jedoch fünf Minuten später durch Joschka Fischer den Ausgleich hinnehmen. Krecktal versucht zwar danach, die Entscheidung herbeizuführen, doch fehlte an diesem Tag die Durchschlagskraft nach vorne.

SV Heilgersdorf -

SV Bosporus Coburg 1:0

Mit den Gästen stellte sich eine sehr spielstarke Mannschaft in Heilgersdorf vor. Die Coburger kamen zu wenigen klaren Chancen und versuchten es häufig mit Distanzschüssen. Der SVH war immer dann gefährlich, wenn der agile Steiner seine Schnelligkeit ausspielen konnte. Zwischen der 15. und 30. Minute bestimmten die Gäste das Spiel, nutzten ihre Chancen aber nicht. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war wiederum Steiner der Gästeabwehr enteilt, wobei sein Abschluss zu schwach ausfiel und Torwart Tunc keine Mühe hatte, den Ball zu entschärfen.

Die erste Chance nach der Halbzeitpause hatten die Gäste in der 60. Minute, wobei Kilic den Ball über das Gehäuse setzte. In der 75. Minute zeichnete sich SVH-Keeper Fiedler aus, als er einen Freistoß gut parierte. Drei Minuten später fiel die Entscheidung: Wiederum war Steiner der Hauptakteur, der sich auf rechts durchsetzte und eine Maßflanke auf den eingewechselten Endres schlug. Dieser behielt die Nerven und ließ Gästekeeper Tunc aus kurzer Distanz keine Abwehrmöglichkeit. In den letzten Minuten verteidigte der SVH aufopferungsvoll und stellte den wichtigen Dreier sicher. Spvg Wüstenahorn - TV Ebern 1:6 (1:4)

Der bisherige Tabellenletzte Ebern nahm von Anfang an das Spiel in die Hand und begann stürmisch. Bereits in der 4. Minute fiel das 0:1 durch Dominik Hümmer. In der 15. Minute fiel bereits das 2:0 für den TV Ebern, Julius Zettelmeier war erfolgreich. In der 17. Minute gelang der Spvg durch Philipp Schneider mit einem Volleyschuss nach einem Eckball der schnelle Anschlusstreffer. Die Möglichkeit zum Ausgleich vergab Sascha Steiner (19.), das Auslassen dieser Chancen rächte sich, denn in der 25. und die 28. Minute schlugen die Gäste wieder zu. Dem 1:3 von Zettelmeier ging ein schneller Konter voraus. Begünstigt durch einen katastrophalen Abwehrfehler der Hausherren traf Jens Köhler vor der Pause zum 1:4 (28.).

Die spielerische Überlegenheit der Eberner hielt weiter an, in der 65. Minute fiel das 1:5 durch Zettelmeier. Mit einem strammen Schuss aus der zweiten Reihe legte Christian Ammon in der 80. Minute das 6:1 drauf. Der 6:1-Sieg des TV Ebern war auch in der Höhe völlig verdient. ub