Rückkehr nach 35 Jahren in den "Strohalm"

Bernhard Panzer "Musik zu hören ist etwas wunderbares. Musik eigenhändig zu erzeugen und sich in ihr auszudrücken, ist eine Gabe. Andere Menschen damit zu begeistern und dieses Gefühl mit ihnen zu teilen, ist ein unvergleichliches Gefühl." So beschreibt der Herzogenauracher Rudi Hupka sich und seine Leidenschaft, Musik zu machen.

Seit annähernd vier Jahrzehnten ist er schon mit seiner Gitarre unterwegs, und nicht viel kürzer ist die Zeit, dass er erstmals in der Erlanger Musikkneipe "Strohalm" aufgetreten ist. Seitdem ist das aber nicht mehr geschehen, bis zum heutigen Tag.

Und genau das ändert sich nun: Heute tritt Hupka alias Rudi Live wieder im "Strohalm" auf. Beginn ist um 21 Uhr, begleitet wird er zwischendurch durch seinen langjährigen Duettpartner Stephan Lindemann.

30 Jahre im "Klimperkasten"

"Für mich ist das ein besonderer Auftritt", sagt der 57-Jährige. Schließlich war diese Kneipe für ihn früher eher ein Konkurrenz-Lokal. Hupka war von 1986 bis 2016 nämlich der Wirt des Musikkellers "Klimperkasten" in der Erlanger Altstadt. "Ich war schon immer etwas kommerzieller", sagt er. Während im "Strohalm" eine etwas alternativere Musik gespielt wurde. Vor gut zwei Jahren kehrte er der Gastronomie den Rücken, um nur noch Musik zu machen.

Der Mann mit der Akkustikgitarre hat rund tausend Lieder im Gepäck, wie er selber sagt. Ein festes Programm hat er nicht, "ich gehe aufs Publikum ein. Die Herzogenauracher wissen das, hat er in der Espressovitabar doch kürzlich ein"Best of Austria" gestaltet. Auf dem neuen Platz vor der Kneipe, dem Nürnberger-Tor-Platz, werde er im August wieder open Air auftreten, kündigt Hupka schon jetzt an.

Doch erstmal ist Erlangen dran: Heute "Strohhalm", am 21. April die "Hex".