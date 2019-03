Rückgrat der Gesellschaft

"Ihr seid da, wenn die Glocke läutet, egal ob ihr Lust habt oder nicht." Landrat Hans Kalb (CSU) würdigte bei der Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens die besondere Leistung der freiwilligen Feuerwehren. Dass der Feuerwehrdienst "eine Sonderstellung" unter den ehrenamtlichen Funktionen einnimmt, mache der würdige Rahmen in der historischen Zehntscheune deutlich.

Den langjährigen Aktiven sprach Kalb im Namen des Landkreises, der Kreisfeuerwehrführung mit Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann, Kreisbrandinspektor Friedrich Riemer und Kreisbrandmeister Manfred Friedrich herzlichen Dank aus. Durch den gesellschaftlichen Wandel sei ehrenamtliches Engagement heute nicht mehr selbstverständlich. In Schlüsselfeld sei der Aufgabenbereich durch die nahe Autobahn noch größer. Die Feuerwehren seien zudem Träger des gesellschaftlichen Lebens, vor allem in den kleinen Ortschaften. Ganz besonders lobte Kalb die Leistung der langjährigen Aktiven beim Bau des neuen Schlüsselfelder Feuerwehrzentrums. "Ihr seid die Vorbilder für die nächste Generation", lobte der Landrat.

Diese "nächste Generation" ist in einigen der acht Schlüsselfelder Ortsteilwehren schon angetreten. In Schlüsselfeld selbst hat Georg Krug nach sechs Jahren sein Amt als Kommandant in die Hände von Rainer Butterhof gelegt. Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) würdigte insbesondere die Leistung und die unzähligen Stunden, die der ehemalige Kommandant Krug beim Bau des Feuerwehrzentrums erbracht hat. "Ohne dich wäre das nicht so gut gelaufen", so Krapp. Im festlichen Rahmen wurden außerdem die Kommandanten der Thüngfelder Wehr, Harald Hauke und Josef Krug, Johannes Schadel von der Feuerwehr Elsendorf, Markus Hanika, Zweiter Kommandant der Schlüsselfelder Wehr, sowie Wolfgang Beßler, stellvertretender Kommandant der FFW Eckersbach, verabschiedet.

"Wenn das Rückgrat nicht funktioniert, nützt der ganze Kopf nichts." Diesen Vergleich zog Bürgermeister Krapp bei der Ehrung. Die Feuerwehren seien das Rückgrat, das die Gesellschaft heute brauche. Bei den Wehren im Stadtbereich sei ein Umbruch im Gange. Die Geehrten hätten so gut gearbeitet, dass auch die Jungen bereit seien, sich einzubringen. Er wünsche sich jedoch, dass sie jetzt "nicht den Kittel an den Nagel hängen". Ihr Wissen und ihre Erfahrung würden auch weiterhin gebraucht.

Bei den anschließenden Ehrungen erhielten das Feuerwehrabzeichen in Gold für 40-jährigen aktiven Dienst Wilhelm Maislein, Michael Philipp, Reinhard Schmuck, Jürgen Sendner und Harald Hauke von der Freiwilligen Feuerwehr Thüngfeld, Herbert Hofmann und Herbert Körner von der FFW Elsendorf sowie Klaus Holley von der FFW Heuchelheim.

Das Feuerwehrabzeichen in Silber für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst ging an Oliver Schell und Sebastian Rückel von der FFW Schlüsselfeld, Andreas Hofmann und Tobias Kleinlein von der FFW Aschbach, Herbert Dennert und Martin Erich von der FFW Eckersbach sowie Christian Burger, Wolfgang Butterhof, Georg Pialek und Sascha Enzbrenner von der FFW Ziegelsambach/Wüstenbuch. Evi Seeger