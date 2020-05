Rückgabe wieder möglich

Am Mittwoch, 27. Mai, wird die Weismainer Stadtbücherei wieder öffnen. Im Vorfeld können bereits Bücher und Medien zurückgegeben werden: Dies ist am Montag, 25., und am Dienstag, 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Wer Bücher zurückgeben will, kann die Bücher am Büchereieingang (Kirchplatz 9) in einen Korb legen und anschließend bei der Touristinformation klingeln. Eine Ausleihe in der Bücherei ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Am Mittwoch und Freitag sind die Öffnungszeiten verlängert worden: Die Bücherei wird an diesen Tagen von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Alle seit Mitte März ausgeliehenen Medien wurden automatisch verlängert. Für den Besuch der Weismainer Stadtbücherei sind die Schutzmaßnahmen zu beachten. Unter anderem dürfen maximal acht Besucher und nur mit einer Nummer die Bücherei betreten. Der Aufenthalt sollte nicht länger als 30 Minuten dauern und ist zunächst nur durch Erwachsene (keine Familien oder Gruppen) sowie Kinder ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten ab zwölf Jahren erwünscht. red