Rückertkreis legt neue Ideen zur Kulturbelebung in Bad Rodach vor

Mit der Herausgabe eines Kalenders mit heimischen Motiven und Zitaten des Heimatdichters will der Rückertkreis einen weiteren Mosaikstein in Sachen "Kulturförderung" umsetzen.

Der Kalender soll im Herbst erscheinen. Das gab Vorsitzende Katja Furnier in der Hauptversammlung im Haus des Gastes bekannt.

Weitere Schwerpunkte der künftigen Arbeit, so Furnier, sind die Entwicklungen im Heimatmuseum und die Gestaltung der Museumsnacht, diesmal unter dem Thema "Echt fränkisch".

Stellvertretender Vorsitzender Jochen Grams verwies hierbei auf eine Erweiterung der Werbung für diese Veranstaltung im Oktober sowie die Einführung von zwei zusätzlichen Buslinien zur Verbesserung der Mobilität.

Hedda Hanft stellte den 28 Versammlungsteilnehmern die Neuerungen im Heimatmuseum vor. So stehen jetzt Exponate aus der mittlerweile abgerissenen Glanzgoldfabrik Leukart (überreicht durch Ulrich Pezolt) zur Verfügung, zudem ist eine Sonderausstellung über Max Roesler zu sehen. Am 23. April ist ein Vortrag mit Reinhard Kilian über "Grenzerfahrungen" vorgesehen.

Bad Rodachs Bürgermeister Tobia Ehrlicher (SPD) informierte das Gremium über ein Budget, dass jetzt bei entsprechender Antragstellung zur Anschaffung weiterer Exponate zur Verfügung stehe. Das sei durch den Beitritt der Stadt zur "Initiative Rodachtal" möglich gewesen.

Rainer Möbus gab bekannt, dass eine Übertragung vom "Grünen Hügel" in Bayreuth (Wagner-Festspiele) noch offen sei und Harald Bauer erläuterte Einzelheiten zum geplanten Tagesausflug des Rückertkreises nach Aschaffenburg. Katja Furnier unterstrich in diesem Zusammenhang den Vorstandsbeschluss, für Nichtmitglieder eine 20-prozentige Preisanhebung bei Teilnahme an der Fahrt einzuführen. Diese Erhöhung gelte auch für die anderen Veranstaltungen, so die Vorsitzende.

Geordnete Finanzen

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung verlas Andrea Büschel, Barbara Geiling informierte über eine geordnete Finanzlage, die Kassenprüferin Gisela Roos nachdrücklich bescheinigte.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit ehrte die Vorsitzende anschließend die Mitglieder Hans-Jürgen und Ingrid Hoffrichter, Dieter Kauf, Hanna Köster und Dietmar Jänsch.

Abschließend wurde die hauptversammlung mit zwei Kurzfilmen (erstellt durch Erich Groth) unterhalten. Die beiden Streifen "Roeslerbörse" und "1100 Jahr-Feier Rodach" sollen dann im Herbst im Heimatmuseum in voller Länge gezeigt werden. vgvg