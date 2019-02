Rückenschmerzen vorbeugen

Mit dem richtigen Maß an Belastung, dem Einsatz geeigneter Hilfsmittel, einer verbesserten Arbeitsorganisation und dem bewussten Einsatz der eigenen Kräfte bleibt das Muskel-Skelett-System gesund. Ein Vortrag des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung Höchstadt klärt auf, wie man gegen Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen kann. Der Gesundheitsnachmittag ist kostenfrei und es ist keine Anmeldung erforderlich. Beginn am Freitag, 15. Februar, ist um 14 Uhr im Gasthaus "Zur Sonne" in Lonnerstadt. red