Rückenkraul lernen mit der VHS

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Inge Endres den Schwimmkurs Rückenkraul an. Die Teilnehmer sollten sichere Schwimmer sein. Der Kurs beginnt am Samstag, 2. März, um 13 Uhr, im Hallenbad der Grund- und Mittelschule. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red