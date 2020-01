Rückenfitness für alle

Der TSV bietet erneut zwei Kurse "Aktive Rückenfitness für jedermann" an. Die jeweils zehnstündigen Kurse beginnen am Dienstag, 18. Februar, um 18.30 Uhr beziehungsweise um 19.30 Uhr im Mehrzweckhaus am Rathaus. Leiter ist der Krankengymnast Hans Stumpf. Wegen der Einteilung sollten Anmeldungen schnell erfolgen. Ansprechpartner sind Ilona und Karlheinz Funk (09261/64795). red