Rücken stärken, Ängste lösen

Der Verein Gemeinsam gegen Krebs" mit Sportleiterin Birgit Schmitt gibt einen weiteren wichtigen Tipp zur Bewegungsmotivation für die Zeit daheim während der Ausgangsbeschränkungen anlässlich der Coronavirus-Pandemie. Sie zeigt, wie die richtige Handhaltung Wirbelsäule und Rückenmuskulatur stärkt.

Die "Edle Haltung mit Zen- Handhaltung" kann im Sitzen, aber auch im Liegen durchgeführt werden. Die Sitz- oder Liegehaltung mit nach oben gerichteten Handflächen hat eine Vielzahl wohltuender Effekte. Sie stärkt die Wirbelsäule und Rückenmuskulatur, Hüften werden flexibler, Knie und Leistenregion sanft gekräftigt. Die "Edle Haltung" ist sehr wirksam gegen Stress und kann Ängste lösen. Sie macht gelassener und Spannungszustände in den Bauchorganen werden gelindert.

Drei Mal am Tag

Und so geht's: Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern locker, die Hände liegen mit nach oben gerichteten Handflächen auf den Oberschenkeln, die Finger gespreizt. Der Kopf und der Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Nun acht Mal tief ein- und ausatmen. Birgit Schmitt: "Machen Sie diese Übung drei Mal am Tag stabil, leicht und nach innen gerichtet!" eh