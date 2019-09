Kronach 02.09.2019

"Rücken-fit"-Kurs bei der VHS

Die VHS bietet mit Annkatrin Großmann einen "Rücken fit"-Kurs an. Er beginnt am Montag, 23. September, um 18.15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Anmeldungen unter Telefon 09261/60600 oder unter w...