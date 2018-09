Rücken, Beine und Po auf Trab bringen

Bei der Gymnastikabteilung des TSV Ebensfeld starten folgende Kurse: Montag, 24. September, 17.30 bis 18.25 Uhr (zehn Abende), Pilates und Vitaltraining in Kombination mit Brigitte Plesnivy. Pilates verbindet Atmung mit Bewegung. Das Körperzentrum (Bauch-Rücken- und Beckenbodenmuskulatur) wird gekräftigt. Vitaltraining beinhaltet Koordination- Dehnungs- und Entspannungsübungen. Die erste Stunde ist offen zum Schnuppern. Mitzubringen sind zwei Handtücher, eine Matte, warme Socken und eine Jacke. Für Fragen steht Brigitte Plesnivy unter Telefon 09573/1321 zur Verfügung.

Am Montag, 24. September, findet von 18.30 bis 19.25 Uhr ein Ganzkörpertraining mit Brigitte Plesnivy statt. Um die Fettverbrennung anzuregen, wird mit einem Aufwärmtraining begonnen. Darauf folgt effektive Kräftigung der Muskulatur im Hauptproblemzonenbereich am Bauch-Po und dem Bein-Bereich. Aber auch zusätzliche Trainingseinheiten für die Stärkung des Arm-Schulterbereiches und der Rückenmuskulatur werden mit einfließen. Feste Turnschuhe, eine Matte und zwei Handtücher sind mitzubringen. Wer möchte, kann zu einer Schnupperstunde vorbeikommen. Für Fragen steht Brigitte Plesnivy unter Telefon 09573/1321 zur Verfügung.

Am Dienstag, 25. September, startet Claudia Fischer mit dem Kurs Rückenfit. Dieser findet an acht Vormittagen, jeweils von 9 bis 10.15 Uhr im Ebensfelder Feuerwehrhaus in der Unteren Straße statt. Nach einer kurzen Aufwärmphase werden alle Hauptbewegungs- und Rückenmuskeln effektiv bei Musik trainiert. Die Stunde wird durch Entspannungsübungen beendet.

Das Mutter-Vater-Kind-Turnen beginnt ab Donnerstag, 13. September, um 15.30 Uhr in der Turnhalle. Für Fragen stehen Hedwig Förner unter Telefon 09573/3938 sowie Brigitte Plesnivy unter Telefon 09573/1321 zur Verfügung. red